Çocuklar, Akkuyu NGS'deki yeni yıl etkinliklerinde doyasıya eğlendi

Proje çalışanlarının 1-4. sınıf öğrencisi çocukları, Rusya'nın Noel Babası 'Ded Moroz' ve Noel Baba'nın torununu tasvir eden 'Snegurochka' gibi geleneksel Rus masal karakterleri eşliğinde etkinliklere katılmak üzere sahaya davet edildi.

Akkuyu NGS inşaat personelinin yemekhanesi iki gün boyunca renkli bir yeni yıl gösterisine sahne oldu. Her yere Noel ağaçları yerleştirildi ve tavan, kurdeleler ve kar taneleriyle dekore edildi. Ayrı bir salon ise süslü zencefilli kurabiyeler ve kağıttan dekoratif kar taneleri yapma atölyeleri için ayrıldı. Noel ağacı, Noel Baba ve diğer yılbaşı sembollerinin ana hatlarının çizili olduğu devasa bir duvar da boya yapmaları için çocuklara ayrıldı.

Çocuklar için verilen partiye öncülük eden Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, etkinlik öncesinde ve sonunda çocuklara video mesajla seslendi. Zoteeva, “Harika bir bayram yapacağınızı düşünüyorum. Noel Baba ile fotoğraf çektirmeyi ve sonrasında bana fotoğraflarınızı göstermeyi unutmayın. Hepinizin yeni yılını kutlarım. Size unutulmaz bir bayram ve harika bir parti diliyorum. İyi eğlenceler. Yeni yıl size sağlık, mutluluk ve başarı getirsin. Annelerinizi ve babalarınızı mutlu edin, sizinle harika bir bayram geçirsinler” dedi.

Programda masal karakterlerinin yer aldığı tiyatro gösterisinin yanı sıra yarışmalar, bilmeceler de yer aldı. Çocuklar ayrıca ağacın etrafında çember dansı yaptı. Minikler her performansın sonunda 'konfeti yağmuru' ile eğlendi. Ana salonun yanında, çocukların ve ebeveynlerinin Noel ağacının önünde Noel Baba'nın kızağında fotoğraf çektirdikleri bir fotoğraf alanı yer aldı. Ayrıca her performansta jüri üyeleri, 'Birebir aynı', 'Yılın sembolü' ve 'En orijinal kostüm' olmak üzere üç kategoride kostüm yarışmasının kazananlarını belirledi.

Akkuyu NGS sahasında düzenlenen yeni yıl etkinliklerine 600'den fazla proje çalışanının çocuğu katıldı. Her çocuğa hediye, zencefilli kurabiyeler ve kurabiyeleri süslemek için renkli kremalar dağıtıldı.

Gölmak İnşaat Şirketi Genel Müdürü Mustafa Ekmen, etkinlikle ilgili şunları dile getirdi: “Çocuklarım ilk kez bir Noel ağacı görmeye geldiler ve çok mutlu oldular. Çok uluslu bir ekipte çalışmanın bir avantajı da Rus uzmanlar Ramazan ve Kurban bayramlarını bizimle kutlarken bizim de Rus kültürüyle tanışmamız. Bu, birbirimizi daha iyi tanımamıza yardımcı oluyor. Çocuklar için böylesine harika bir etkinlik hazırlayan yetkililere teşekkür ederim.”

Akkuyu Nükleer A.Ş uzmanlarından Andrey Mikhalevsky de duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Noel Baba'yı görmeyi bekliyorduk ancak çocukları geleneksel kırmızı kostümüyle gerçek bir Ded Moroz karşıladı, bu hoş bir sürprizdi. Tüm çocuklar tatil boyunca meşgul oldular, çocukları gruplara ayırmak iyi bir fikirdi. Bazıları atölye çalışmaları yaptı, bazıları kostüm yarışmasına katıldı ve bazıları da şiirler okudu. Kızım zencefilli kek boyama etkinliğine katıldı, çember dansı yaptı ve bir hediye aldı. Bayram çok güzel geçti.”

Çocukların velilerinden ev hanımı Elena Ushakova ise, “Birinci sınıf öğrencisi çocuğum ilk kez Türkiye'de böylesine büyülü bir yeni yıl kutlamasına katıldı. Gösteriyi dört gözle bekledi, hazırlandı ve etkinlik için bir şiir ezberledi. Kutlama, beklentilerimizin de ötesindeydi. Anastasia Zoteeva'dan karlı ormandan bir selamlama, zevkle dekore edilmiş fotoğraf çektirme alanları, çeşitli ikramlar, masal karakterleriyle bir gösteri, atölye çalışmaları, görkemli bir Noel ağacı, çocuklar ve yetişkinler transfer ve hediyeler. Her şey düşünülmüştü. Böyle harika bir etkinlik düzenleyen ekibe teşekkür ederiz” diye konuştu.

İkinci sınıf öğrencisi Alice Dağdelen de, “Partiye sınıf arkadaşlarımla birlikte katıldım ve çok sevdim. Gösteriden önce bize güzel bir yemek verildi. Daha sonra büyük bir boyama duvarını boyadık, zencefilli kurabiyeleri süsledik, masal karakterleriyle şarkı söyledik ve dans ettik. Hatta Noel Baba'ya bir şiir okudum ve o da bana bir hediye verdi. Annemin işinin hiç de sıkıcı olmadığı anladım” diyerek duygularını dile getirdi.

Üçüncü sınıf öğrencisi Ilya Shvetsov ise, “Kar yağması çok beklenmedik bir şeydi. Kimse bunu beklemiyordu. İkramlar ve Noel Baba'ya yazdığım şiir için hediye aldım. Teşekkürler” şeklinde konuştu.