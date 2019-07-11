Çocuklar anneleriyle Tarsus Hayvan Parkı'nı gezdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu, ev işleri, çocukların bakımı ve günlük hayatın koşturmacasında sosyal hayata karışamayan, kendilerine zaman ayıramayan kadınları, çocukları ile birlikte Tarsus Hayvan Parkı'na götürdü.

Gezide, daha önce belgesellerde gördükleri aslan, kanguru, deve, lama, vaşak, puma ve köpekbalığı gibi hayvanları yakından görme fırsatı bulan çocuklar büyük heyecan yaşarken, kadınlar da komşuları ile birlikte her zamankinden farklı bir gün geçirmiş oldu. Gezinin ikinci durağı olan Tarsus Gençlik Kampı'nda ise kadınlar sporun yanı sıra müzikle eğlenerek, gönüllerince dans etti. Anneler eğlenirken çocuklar da masallar dinleyip, oyunlar oynadı.

“Kadınlarımızı sosyalleştiriyoruz”

Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu Sorumlusu Şerife Hasoğlu Dokucu, çeşitli nedenlerden dolayı evden çıkamayan, kendine zaman ayıramayan kadınlar için bu tarz etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, “Maddi durumları, sağlık sorunları, hasta bakımı ve kültürden dolayı eve bağlanmış olan kadınlarımızı sosyalleştiriyoruz. Ne yazık ki, kadınlara yönelik etkinlikler çok fazla değil. Bu nedenle zaten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu'nu kurup, kadınlara ve çocuklara yönelik projeler üretmemiz için bizlere ortam hazırladı” dedi.

“Kızlarımız bisiklet sürmeyi öğrenecek”

Toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalar yürüteceklerini, eğitim ve istihdam oluşturan projelere imza atacaklarını kaydeden Dokucu, “İşe en değerli varlığımız olan çocuklarımızdan başladık. Bundan sonra kadınlarımızı, yaş almışlarımızı, evden çıkamayan veya çalışamayan kadınlarımızı, bisiklet süremeyen genç kızlarımızı teşvik eden projelerimiz olacak. Çocuklarımız ve kadınlarımız için etkinliklerimiz sürecek ve kampımız tamamen aktif olduğunda eğitimlerimiz ve istihdam çalışmalarımız başlayacak” diye konuştu.