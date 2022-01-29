İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çocuklar, ara tatilde doyasıya eğleniyor

MERSİN (İHA) – Mersin’de çocuklar, yarıyıl tatilinde düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğleniyor.

MERSİN (İHA) – Mersin'de çocuklar, yarıyıl tatilinde düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğleniyor. Danstan spora, atölyelerden performanslara kadar birçok etkinliğe katılan çocuklar, keyifli anlar yaşıyor.


Palm City Alışveriş Merkezi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ortak düzenlediği etkinliklerle yarıyıl tatilinde çocuklara keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Alışveriş merkezinin animasyon alanında düzenlenen etkinliklerde; danslar, DJ performanslar, masal anlatımları, spor yarışmaları, atölyeler gibi aktivitelerle çocuklara eğlenceli, keyifli ve aynı zamanda öğretici anlar sunuluyor.


Pandemi kurallarına üst düzeyde dikkat edilen yarıyıl etkinlikleri, 30 Ocak Pazar gününe kadar alışveriş merkezinde devam edecek. Etkinlikler kapsamında, masal anlatımı, 7'den 77'ye Çocuk Sahnesi, dans ve oyuncak atölyeleri, sportif aerobik hareketler, DJ Performans ve spor yarışmaları gerçekleştirilecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.