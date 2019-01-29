Çocuklar Buz Devri macerası yaşadı

Dünyanın en çok ilgi gören animasyon çizgi filmlerinden “Buz Devri”nin eğlence ve macera dolu etkinlikleri, filmin kahramanları Sid ve Scrat'ın da katılımıyla 19-27 Ocak tarihleri arasında Forum Mersin'de çocuklarla buluştu.

Forum Mersin, yarıyıl tatiline giren çocuklar için renkli bir etkinliğe imza atarak dünyanın en sevilen çizgi filmlerinden Buz Devri konseptini miniklerin beğenisine sundu. Çocuklar, zorlu parkurlarla süslü macera dolu bir labirentin yanı sıra maske ve oyun hamuru etkinlikleri, Play Station oyunları, “eşini bul” oyunu, tattoo deneyimi ve greenbox fotoğraf alanlarında doyasıya eğlendi. Festival tadındaki ücretsiz etkinliklerin yanı sıra keyifli atölyelere de katılma fırsatı yakalayan çocuklar, bol bol fotoğraf çektirdi.