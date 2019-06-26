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Çocuklar eğlencede buluştu

Mersin’de Çocuk Şube Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte bir araya gelen çocuklar, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Mersin'de Çocuk Şube Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte bir araya gelen çocuklar, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.


İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde kalan 60 çocuk ile Çocuk Polisi Futbol Okulundan takdir ve teşekkür belgesi alan 27 öğrenci için Çocuk Şube Müdürlüğünce etkinlik düzenlendi. Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi'ndeki polisevi tesisindeki düzenlenen etkinlikte, müzik eşliğinde dans eden 87 çocuk, palyaço eşliğinde oyunlar oynayıp geleneksel halat çekme ve çuval yarışı gibi yarışmalara katıldı.


Etkinlik ile çocukların polise olan güven duygusunun arttırılması, suç ve suç teşkil eden davranışlardan uzak tutulmasının amaçlandığı bildirildi.

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