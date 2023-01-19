Çocuklar eğlenerek öğreniyor: 10 bin öğrenciye trafik eğitimi

Mersin Erdemli'de sıfır rakımından Toroslar'ın zirvesine 10 bin öğrenci, "Çocuklar Trafikte, Gelecek Güvende" projesi çerçevesinde hem eğitim alıyor hem eğleniyor. Minik araçlara binen öğrencilerin mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Erdemli Belediyesi, çocukların trafikte daha bilinçli yetişmesi için kurduğu Çocuk Trafik Eğitim Parkuru'nda, "Çocuklar Trafikte, Gelecek Güvende" projesini başlattı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen proje çerçevesinde 10 bin öğrenci, sıfır rakımından Toroslar'ın zirvesine kadar trafik eğitimi almaya başladı. Proje çerçevesinde kırsal mahallelerde bulunan öğrenciler okullarından alınarak neşeli bir yolculuğun ardından Erdemli Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkuru'na getiriliyor. Alanında uzman eğitmenler öğrencilere önce teorik, sonra ise uygulamalı eğitim veriyor. Öğrenciler, yayaların uyması gereken kurallardan trafik işaretlerine varıncaya kadar temel trafik bilgisini eğitimlerde kazanıyor.

"10 bin öğrencimize kurs veriyoruz"

Proje çerçevesinde 10 bin öğrencinin eğitim alacağına dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Şu anda Erdemli Belediyemizin trafik eğitim pistindeyiz. 10 bin öğrencimize kurs veriyoruz, gençlerimize trafik eğitimi veriyoruz. Çocuk Trafik Eğitim Parkuru'nun kuruluş amacı gençlerimizin, çocuklarımızın trafik bilinciyle yetişmesi ve ülkemizde trafik kazalarını minimize etmek" dedi.

Öğrencilere verilen eğitimlerin gelecekte çok fayda sağlayacağını aktaran Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ise, "Bu eğitim programlarıyla da çocuklarımız bilinçli bir birey ve yaya olarak ve ilerde uygulamalı olarak araçlarla da bunu eğlenceli bir şekilde trafik kurallarını öğreniyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çocuklar için eğlenceli eğitim

Trafik eğitimi aldığı için çok mutlu olduğunu belirten öğrencilerden Alp Tekin, "Trafik eğitimi veriliyor, minik küçük arabalarla, gayet eğlenceli bir eğitim oluyor" şeklinde konuştu.

Trafikle ilgili önemli bilgiler öğrendiğini ifade eden öğrencilerden Berra Gülce, "Yaya geçidinden doğru geçmeyi, yavaş sağa solumuza bakarak geçmeyi öğrendik; trafiğimizi öğrendik" ifadelerini kullandı.

Trafik kurallarını daha iyi öğrendiğini belirten Fatma Ela Geçit de, "Trafik kurallarını öğrendim, yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta ne yapılacağını öğrendim. Sonra levhaların ne anlama geldiğini öğrendim. Çok güzel geçti, çok mutlu oldum" diyerek duygularını anlattı.

Eğlenceli bir eğitim aldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Metehan Özyörük, "Çok güzeldi, geldiğim için çok mutluyum. Bize böyle bir trafik parkuru hazırladığı için Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Her gün burada böyle sürüp eğitim almak istiyorum, çok güzel" ifadelerine yer verdi.