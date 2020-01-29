Çocuklar, Forum Mersin atölyelerinde eğlenerek tasarım yapıyor

Forum Mersin, geçtiğimiz hafta sonunda tarihlerinde Forum Sanat'ta, Waldorf çocuklar doğa ile buluşuyor, keçe kukla tasarlama, bez çanta boyama ve Reggio Emillia yöntemi ile kardan adam atölyeleri ile minik misafirlerin hayal güçlerini geliştirdikleri, birbirinden eğlenceli ve öğretici atölyelere ev sahipliği yaptı. Atölyelere kayıtlar sosyal medya üzerinden alınırken, aileler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Çocuklar, yapılan çeşitli atölyelerle hem yeteneklerini sergilediler hem de keyifli zaman geçirdiler. Çocuklar, atölyelere anne veya babaları ile katıldılar. Etkinlik sonrasında katılımcı minik misafirlerle fotoğraf çekimi yapıldı.

Forum Mersin sömestr tatili atölyelerine katılarak tatilin tadını eğitici bir etkinlikle çıkaran çocuklar ve aileleri, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Forum Mersin sömestr tatili atölyeleri 1-2 Şubat 2020 tarihlerinde Forum Sanat'ta kar küresi yapımı, keçe zombi yastık tasarlama, kurabiye ve maske süsleme atölyeleri ile devam edecek.