Çocuklar, Forum Mersin'in 23 Nisan'a özel eğlenceli atölye çalışmalarında buluştu

Etkinlik kapsamında, 20-23 Nisan tarihleri arasında alışveriş merkezini ziyaret eden çocuklar, ücretsiz gerçekleştirilen atölyelerde hem el becerilerini geliştirdi hem de coşkulu bayram kutlamalarına katılma imkanı buldu. 5-12 yaş çocukların ücretsiz katılımına açık düzenlenen atölyeler, Atatürk imzalı fotoğraf çerçevesi ve makrome anahtarlık tasarımından tişört boyamaya dek pek çok keyifli çalışma sundu. Atölyelere yoğun ilgi gösteren minikler, bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.