Çocuklar, geri dönüşüm ve atıkların ayrıştırılmasını yerinde gördü

Mersin'de çocuklar, geri dönüşüm ve atıkların ayrıştırılmasını yerinde görerek bilgilendirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Haftası dolayısıyla Aliye Pozcu İlköğretim Okulu ve Çiftlik Şehit Eren Kızılgedik İlkokulu öğrencileriyle birlikte Mersin'de geri dönüşüm ve atıkların ayrıştırılması konusunda faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret etti. Tesiste yapılan her bir faaliyeti pür dikkat dinleyen öğrenciler, ziyaret sonrasında atıkların geri dönüştürülmesi hakkında bilgi sahibi oldu.

Teknik geziyle ilgili bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü Çevre Mühendislerinden Nilüfer Çocuk, “Çevre Haftası çerçevesinde, çocuklara her atığın çöp olmadığını ve yeniden değerlendirilebileceğini anlatmak istedik. Aynı zamanda atıkların nasıl ayrıştırılması gerektiğiyle de ilgili onları bilgilendirerek, çevre bilincini aşılamak için atık tesisine teknik gezi düzenledik” diye konuştu.

Ambalaj atıkları, sıfır atık, atıkların ayrıştırılması ve cinsleri ile birlikte, atıkları geri dönüştürmenin çevreye olan katkısını minik öğrencilere anlatan firmanın çevre mühendisi Merve Yeşildağ ise “Büyükşehir Belediyemizle birlikte Çevre Haftası çerçevesinde tesisimize teknik gezi düzenledik. Gelecek nesillere de bunları aktarması için ağaç yaşken eğilir diyoruz. Sadece çevre haftasında değil her gün bu duyarlılığın sürmesi dileğiyle” dedi.

Çevre Haftası çerçevesinde atık tesisini gezen öğrencilerinin geri dönüşümle ilgili farkındalık kazandıklarını ifade eden öğretmen Serap Öztürk Yılmaz, “Burada çalışan çevre mühendisi bizlere, atıkların ayrıştırılıp nasıl işlendiği ve geri dönüşüm işlemlerinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi verdi. Çocuklarımıza, plastik, cam ve kağıt gibi atıkları çöpe değil de daha dikkatli davranarak geri dönüşüm kutularına atmaları gerektiğini öğrettik. Etkinlikle birlikte çocuklarımızda büyük bir farkındalık oluştu” şeklinde konuştu.

Geri dönüşüm ve atık tesisini gezen öğrencilerden Sevgi Zehra Gümüşay, “Arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen çöplerinizi atmadan önce ayrıştırın ve geri dönüşüm kutularına atın" diyerek tavsiyede bulundu.