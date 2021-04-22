Çocuklar hayallerindeki 23 Nisan'ı resmetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde çocuklara özel hazırlanan çocuk sokağında gerçekleştirilen etkinlikte minikler hayallerindeki 23 Nisan'ı resmetti. Tuvallerle fırçaların buluştuğu etkinlikte çocuklar gönüllerince bir gün geçirdi. Nasrettin Hoca'dan Keloğlan'a, Örümcek Adam'dan Niloya'ya çizgi film karakterleri de dahil her şeyin çocuklar için düşünüldüğü sokakta etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ressamlar ve kreş öğretmenleri eşliğinde 23 Nisan'ı pandemi kurallarına uygun şekilde çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirtti. Başkan Tollu, "Erdemli'de çocuk sokağındayız. Çocuklarımızı özellikle belediyemizin kreşine devam eden çocuklarımızı getirdik buraya. Çocuklarımızın hayalleri tabi ki önemli. Pandemiden dolayı maalesef hayal ettikleri 23 Nisan programlarını yapamıyoruz. Fakat çocuklarımızın hayallerini buraya resmetmelerini uygun gördük. Şimdi çocuklar hayalindeki 23 Nisan nedir, nasıl bir 23 Nisan tasavvur ediyor bunu resmedecekler. O düşünceyle çocuklarımızı buraya davet ettik" dedi.

Çocuklar tarafından tuvale yansıtılan resimlerin sergileneceğini ve ardından da çocukların ailelerine hediye edileceğini ifade eden Tollu, "Tabi burada 2.5 , 5 yaş arasında çocuklarımız bizim kreşimize devam ediyorlar. İlk defa aileler çocuklarının resimlerini görecekler ve 23 Nisan münasebetiyle çocuklarımız yaptıkları resimleri ailelerini armağan edecekler. Dolayısıyla ailelerimiz içinde hoş bir enstantene olacağını ben düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum ki bu resimleri anne babalar, çocuklarının ilk resimlerini ömür boyu saklayacaklarını düşünüyorum" dedi.

Çocuklar ise çocuk sokağında düzenlenen etkinliklerden duydukları memnuniyeti aktarırken, resmettikleri hayalleri ve 23 Nisan'a dair sevinç ve mutluluklarını dile getirdi.