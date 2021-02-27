Çocuklar hem oynadı hem çevre temizliği yaptı

Geçtiğimiz günlerde Gençlik Kampı'nda ağırlanan Tarsus ilçesi Şahin Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, bu kez de tarihi özelliğinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çeken Gülek Karboğazı mesire alanına götürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, kendilerini ziyarete gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den kar gezisi talebinde bulunmuştu. Başkan Seçer de çocuklara söz vererek, bir etkinlik daha düzenleneceğinin müjdesini vermişti. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlik için otobüslerle mahalleden alınan çocuklar ve aileleri, keyifli bir yolculuğun ardından Karboğazı'na ulaştı. Aralarında daha önce kar görmeyen çocukların da olduğu grup, karla oynadı, müzikli etkinliklerle temiz havada gönüllerince eğlendi. Yemek ikramının ardından çocuklar, Karboğazı mesire alanında çevre temizliği yaptı. Çocuklar, Kurtuluş Savaşı sırasında Çukurova'nın düşman işgalinden kurtuluşunda kahramanca çarpışmalara da sahne olan Karboğazı'ndaki anıtı da ziyaret etti. Ekipler, çocuklara Büyükşehir tarafından özel olarak hazırlanan maske ve kupa bardaklardan hediye etti.

“Mahallemizde kar görmeyen çocuklar vardı”

Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, yaklaşık 100 çocuğun katılım gösterdiği etkinlik için Başkan Seçer'e teşekkür ederek, “Mahallemizde kar görmeyen çocuklar vardı. Zaten pandemi nedeniyle çocuklar sıkılmışlardı. ‘Muhtar amca bizleri kara götürür müsün?' dediler. Ben de çocuklarımızın bu isteklerini Vahap Başkanımıza ilettim. Başkanımız da çocukları çok sever. Çocukları kırmadı ve bizlere gerekli kolaylığı sağladı, bizi Karboğazı'na gönderdi. Çocuklarımızın mutluluğu görülüyor. Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

3 çocuğuyla birlikte etkinliğe katılan Dilek Yıldırım ise “Muhtarımızın öncülüğüyle ve Vahap Başkanımızın yardımıyla geldik buraya. Çok mutluyuz, çocuklarımız da çok mutlu. Her zaman bu etkinlikleri istiyoruz. İnşallah bu pandemiden de kurtuluruz” diye konuştu.

Çocuğuyla etkinliğe katılan bir başka anne Maviş Avlık da “Güzel bir yer, çocuklarımızı eğlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Çevre temizliğine katılan Defne Çağlar ise “Çöpleri kutulara atmamız gerekiyor. Çöpleri yere atarak böyle bir doğayı kirletmememiz gerekiyor. Arkadaşlarımızla birlikte buraları temizliyoruz” şeklinde konuştu.