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?ocuklar hobi bah?esine fidan dikti

Aile ?al??ma ve Sosyal Hizmetler ?l M?d?rl??? b?nyesinde faaliyet g?steren ?ocuk Haklar? ?ocuk Komitesi taraf?ndan y?r?t?len ’Hobi Bah?esi Projesi’ kapsam?nda, ?ocuklar Erdemli’de fidan diktiler.

Aile ?al??ma ve Sosyal Hizmetler ?l M?d?rl??? b?nyesinde faaliyet g?steren ?ocuk Haklar? ?ocuk Komitesi taraf?ndan y?r?t?len 'Hobi Bah?esi Projesi' kapsam?nda, ?ocuklar Erdemli'de fidan diktiler.


Proje kapsam?nda Erdemli'de bulunan ?ocuk haklar? yerle?kesinde fidan diken ?ocuklar, ayr?ca yerle?kede bulunan ?e?itli t?rdeki ?i?eklerin de bak?mlar?n? yapt?. Proje kapsam?nda 10 d?n?ml?k alana narenciye fidan? diktiklerini s?yleyen ?l ?ocuk Haklar? Koordinat?r? Mustafa Sar?, "Hava ko?ullar? uygun olduk?a ?ocuklar?m?z? toprakla ve ye?ille bulu?turaca??z. ?ocuk Haklar? Komitesi olarak, her ?ocu?umuzun ?evreye ve do?aya sevgisini geli?tirmek i?in faaliyetlerimize t?m ?ocuklar?m?z?n kat?lmas?n? hedefliyoruz. ?ocuklu?unda ?evreyle, do?ayla ve canl?larla tan??an ?ocuklar?m?z gelecekte ?lkemizin g?zel bir ?lke olmas? i?inde ?al??acaklard?r. ?ocuklar?m?z hem geziyorlar hem e?leniyorlar hem de e?itim al?yorlar" dedi.

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