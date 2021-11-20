Çocuklar, kendilerine özel festivalle doyasıya eğlendi

Mersin Erdemli'de belediye tarafından organize edilen ve geleneksel hale getirilecek olan "1. Akdeniz Çocuk Festivali" renkli görüntülere sahne oldu, çocuklar doyasıya eğlendi.

Erdemli Belediyesi tarafından organize edilen Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından desteklenen Akdeniz Çocuk Festivali'nin ilki gerçekleştirildi. Erdemli Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki festivalin açılışı belediye bando takımının eşliğinde gerçekleştirildi. Ardından İzmir, Van, Trabzon ve Mersin Halk oyunları ile illüzyon gösterisi sahne de yerini aldı. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Kaymakam Avni Kula ve çok sayıda katılımcının yer aldığı festivalde çocuklar yüzlerini boyattı, çeşitli geleneksel oyunlar oynadı. Çocukların doyasıya eğlenme fırsatı bulduğu festivalde çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Ayrıca çocuklar meydanda polis ve jandarma araçlarını gezip motosikletlerine de bindi.

Kendilerine özel hazırlanan festivalde çok güzel vakit geçirdiklerini aktaran çocuklar, hem eğlendiklerini hem de farklı bölgelerin halk oyunlarını izlemenin keyfini çıkardıklarını söyledi.

"Geleneksel hale getireceğiz"

Etkinlikle ilgili bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu"Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle düzenlediğimiz şenliğimizin birincisini burada icra ediyoruz. Tabi burada en güzel örnek, çocuklarımızın bir araya gelmesi. Milletimizin kültürel zenginliğini en güzel şekilde yansıtmamız ve gelecek kuşaklara aktarmamız, bana göre bütün değerlerin önünde. Karadeniz'in kültürünü, Akdeniz'in kültürüyle birleştirmemiz, Ege'nin ve diğer yörelerimizin diğer bölgelerimizin kültürlerini burada sergilememiz, Erdemli'miz için bir zenginlik oldu. Kültürel zenginliğimizi ne kadar çok olduğunu ne kadar önemli olduğunu en güzel şekilde burada, uygulamaya geçirmiş olduk. Şenliğimizi geleneksel hale getireceğiz. Bu da bize gösteriyor ki Karadeniz'den Akdeniz'den Ege'den ülkemizin diğer coğrafyasından gelen çocuklarımızın bir araya gelmesi o zenginliğimizin burada icra edilmesi gerçekten çok önemli bir mihenk taşı olacak. Ben gençlerimizi tebrik ediyorum. Bu kaynaşma aynı zamanda çocuklarımızın ömrü boyunca bu zenginliği ve bu kültürü İnşallah en güzel şekilde yansıtacaklar. Akdenizli çocuğumuz Erdemlili bir çocuğumuzun Ege'de arkadaşı olacak, Karadeniz'de arkadaşı olacak güzel bir kaynaşma örneği olacak" dedi.