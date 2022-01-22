İhlas Haber Ajansı

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Çocuklar 'Kral Şakir' oyunuyla eğlenecek

Çocukların severek izlediği Türk çizgi dizisi olan Kral Şakir, 1-2 Şubat’ta Sayapark açık hava meydanında olacak.

Çocukların severek izlediği Türk çizgi dizisi olan Kral Şakir, 1-2 Şubat'ta Sayapark açık hava meydanında olacak.


Bir aslan ailesinin çocuğu olan Şakir'in ailesi ve arkadaşları ile olan maceraları, komedi ve eğlenceli halleriyle çocuklara keyifli anlar yaşatacak. Korona virüs önlemlerine hassasiyet göstererek çocuklar için hem eğlenceli hem de sağlıklı bir ortam sunan Sayapark, eğlence dolu günler için hazırlıklara başladı.


Yetkililer, çocuklar ve ebeveynlerini eğlenmeye davet etti.

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