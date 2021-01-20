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Çocuklar küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve kuraklığa dikkat çekti

Mersin’in Erdemli ilçesinde deniz ve orman okulunda çocuklar küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve kuraklığa dikkat çekmek amacıyla ormanlık alanda ve deniz kıyısında ellerinde pankartlarla yürüyüş yaptı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde deniz ve orman okulunda çocuklar küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve kuraklığa dikkat çekmek amacıyla ormanlık alanda ve deniz kıyısında ellerinde pankartlarla yürüyüş yaptı.


Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 'Deniz ve Orman Okulu' projesi kapsamında TEMA işbirliği ile sınırlı sayıda çocuk ve öğretmenle Talat Göktepe Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara küresel ısınma, mevsim değişiklikleri, suyun önemi ve kuraklık konularında bilgiler verildi. Etkinlikte geçtiğimiz yıl 20 Ocak'ta hayatını kaybeden vakfın kurucusu merhum Hayrettin Karaca da anıldı. Ardından da çocuklar ellerinde pankartlarla orman içinde ve tabiat parkı sahilinde yürüyüş yaptı.


Çocuklar yapılan etkinliklerle iklim değişikliklerine dikkat çektiklerini belirtti. Bazı çocuklar ise suyun dikkatli kullanılması gerektiğini ifade ederek suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini dile getirdi.


Vakfın Erdemli Temsilcisi Murat Başer, deniz ve orman okulunun daveti üzerine mevsim değişiklikleri, su varlıkları, kuraklık ve önlemler konusunda eğitici bir faaliyet gerçekleştirildiğini söyledi.


Başer, "Amacımız su kıtlığına, yaşanan iklim değişikliklerinden dolayı yaşanan bu kuraklığa dikkat çekmek. Farkındalık oluşturmak, bu konuda alınacak önlemleri anlatmak için geldik. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile bu konuyu işledik. Bugün aynı zamanda vakfın kurucusu Hayrettin Karaca'nın ölüm yıl dönümü. Onu da anmak için bir arada bulunuyoruz" dedi.

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