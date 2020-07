Çocuklar, online yabancı dil eğitiminde eğlenerek öğreniyor

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocukların evde kaliteli vakit geçirmeleri amacıyla gerçekleştirilen online eğitimler, "Farklı Dillerde Konuşarak Öğreniyorum" etkinliği ile devam ediyor. Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin yürüttüğü uzaktan eğitim platformunda 6-12 yaş arasındaki çocuklar, video konferans aracılığıyla derslere katılarak Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça dillerini alanında uzman psikolog ve eğitmenler eşliğinde öğreniyor.

Kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğin ilk yabancı dil eğitimi ise İngilizce oldu. Verilen eğitimde çocuklar, yaşıtlarıyla birlikte İngilizceyi konuşarak öğrenme ve geliştirme fırsatı buluyor.

Haftanın 4 günü online yabancı dil eğitimi verilecek

Çocukların, özgüvenlerini arttırmak, beyin gelişimlerini ve yeteneklerini desteklemek, yabancı dile olan ilgilerini uyandırmak amacıyla online olarak yapılan etkinliğe çocuklar, bir ay boyunca her pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 14.00'te zoom uygulaması üzerinden katılabilecek.

Online dil eğitimlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, çocuklarının yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmelerine olanak sağlayan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederek, uzmanlar eşliğinde verilen bu eğitimler sayesinde çocuklarının yetenek ve eğilimlerini değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade ettiler.

"Her çocuk bizim için özel"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise her çocuğun özel olduğuna ve yeteneklerinin keşfedilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Eğitim, her zaman önceliğimiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerine göre ilgilerinin keşfedilmesini de önemsiyoruz. Toroslar Belediyesi olarak bu noktada çocuklarımızın her zaman yanındayız. Özellikle geçirdiğimiz bu zor dönemde onların psikolojik olarak etkilenmemeleri adına da destek oluyoruz. Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimizde uzman psikologlarımız eşliğinde online olarak başlattığımız Farklı Dillerde Konuşarak Öğreniyorum etkinliği ile de çocuklarımızın yabancı dili severek öğrenmelerini amaçladık. Çocuklarımızın bu konuda daha fazla pratik kazanmalarını istiyoruz. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.