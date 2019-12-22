?ocuklar pasta at?lyesinde pasta yapmas?n? ??rendi

Mersin B?y?k?ehir Belediyesi Kad?n ve Aile Hizmetleri Dairesi'nde g?n?ll? olarak faaliyet g?steren iki pasta ustas?, Mersin ?ocuk Evleri Sitesi'ndeki ?ocuklarla pasta at?lyesi yapt?.

Kad?n ve Aile Hizmetleri Dairesi Ba?kanl??? b?nyesindeki g?n?ll?lerin d?zenledikleri ilk faaliyete, B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Vahap Se?er'in e?i Meral Se?er, Kad?n ve Aile Hizmetleri Dairesi Ba?kan? ?erife Haso?lu Dokucu ve Sosyal Hizmetler Dairesi Ba?kan? Serdal G?kayaz da kat?larak, ?ocuklarla birlikte keyifli vakit ge?irdi. ?Ho? geldin Meral Abla? diye kar??lad?klar? Meral Se?er'e oynad?klar? oyunlar?, neler yapt?klar?n?, derslerini ve pasta at?lyesinden duyduklar? mutlulu?u anlatan ?ocuklar, pasta yapmak i?in sab?rs?zland?klar?n? dile getirdi.

Hem pastalar payla??ld? hem de mutluluk

Yo?unluklu olarak 7-14 ya? aral???ndaki ?ocuklar?n kat?ld??? pasta at?lyesinde, ?ocuklar pasta ustalar? G?listan ?zdemir ve ?zlem Sucuo?lu e?li?inde pastalar?n nas?l yap?ld???n? ??renip, ?e?itli ?ekillerde ve renklerde kek ve kurabiyeler yapt?. Yumurta, un, ya? gibi malzemelerle pasta yapan ?ocuklar, bitter ?ikolata ve gran?llerle s?sledikleri pastalar?n? payla?man?n ve birlikte tatman?n sevincini ya?ad?.

?ocuklar, Mersin B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Vahap Se?er'in ve Meral Se?er'in isimlerinin ilk harflerinden olu?an 'V' ile 'M' harfleriyle haz?rlad?klar? kurabiyelerle Meral Se?er'e s?rpriz yapt?.