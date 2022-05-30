Çocuklar piknikte buluştu

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bircan Tüfekçioğlu, Enis-Necip Tüyeni ve Mustafa Baysan Çocuk Gündüz bakım evlerinin düzenlediği Kuyuluk Tabiat Parkındaki pikniğe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'da katıldı. Piknikte, aileler kaynaşırken, çocuklar doğa ile baş başa unutulmaz zamanlar geçirdi.

Çocukların oyunlarına eşlik eden ve ailelerle sohbet gerçekleştiren Başkan Tarhan, gelecek güzel günler için mutlu çocuklar yetiştirmek istediklerini söyledi. Aydınlık Türkiye'nin geleceğinin bu çocuklar olduğunun altını çizen Başkan Tarhan, “Canımızın parçası olan çocukların, Atatürkçü, aydın, cumhuriyet sevdalısı, doğaya, çevreye ve ülkesine saygılı birer birey olarak olarak yetiştirmemiz en büyük vatandaşlık görevimizdir. Bu amaçla Bircan Tüfekçioğlu, Enis-Necip Tüyeni ve Mustafa Baysan Çocuk Gündüz bakımevlerimizi hayata geçirdik. Tamamı kendi öğretmenlerimizden oluşan kadromuzla çocuklarımızı güvenli bir ortamda geleceğe hazırlıyoruz” dedi.