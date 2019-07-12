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Çocuklar sahil bandında bisiklet sürdü

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, gençlerin polise güven duygusunun geliştirilmesi ve bu sayede suçtan uzak tutulup, sosyal faaliyetlere katılımlarının teşvik edilmesi amacıyla bisiklet turu gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında sahil bandında bisiklet pedallayan 120 çocuk, ardından kahvaltı yaptı.


Mersin İl Gençlik Merkezi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evleri, Kızılay Toplum Merkezi ve Musalı Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencilerinden oluşan toplam 120 çocuk, Adnan Menderes Bulvarı Sahil Bandı üzerinde bisiklet turu yaptı. Bisiklet turunun ardından gençler, işletmesi Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Orkide Kafede ağırlandı. Sahil bandı boyunca Orkide Kafeye kadar bisiklet pedallayan gençler, hep birlikte keyifli bir gün geçirdi. Geleneksel oyunlar oynatılarak sosyal faaliyetlerin arttırılıp, çocukların adli konulardan uzak tutulmasının amaçlandığı etkinliğe Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Uyan da katıldı.

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