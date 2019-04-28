Çocuklar şenlikte doyasıya eğlendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Çocuk Şenliği'nin 4'üncüsü binlerce çocuğun katılımı ile yapıldı.

Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen 4'üncü Geleneksel Çocuk Şenliği yapıldı. İsmetpaşa Mahallesi Hasan Ali Yücel Ortaokul yanındaki pazar yeri alanında hazırlanan şenliğe Tarsus Belediyesi Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları ile meclis üyelerinin yanı sıra aileler çocuklarıyla birlikte katıldı. Program saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Haluk Bozdoğan, “Şu alana bakıyorum gerçekten memleketime bahar ahar gelmiş. Tarsus'ta böyle güzel etkinliklerin olmasından çok mutlu oluyorum” dedi.

Kaymakam Yüksel Ünal ise, "Çocuklarımızda geleceğimizi ve kendimizi görürüz. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği çocuklarımızdadır. Unutmayın toplumun birliği ve beraberliği bir olmaktan geçer" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından çocukların sergiledikleri dans gösterileriyle izleyenleri adeta büyülerken, şenlikte çocuklar, dev kaydıraklardan kaymanın keyfini çıkardı. Ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirdiği şenlikte, masal kahramanları, oyun grupları, survivor yarışmaları, engelsiz şarkılar, karaoke şarkı yarışmaları, yüz boyama, geleneksel çocuk oyunları, mini konser, zeka oyunları atölyeleri, ritim şov, canlı heykeller, pandomim gösterileri, dans gösterileri ve eğlenceli yarışmalar yapıldı. Bunun yanı sıra etkinlikte sivil toplum kuruluşları, Hanımeli Pazarı, Siptilli Çarşısı ve Kırkkaşık Bedesteni esnafları da stant açarak, çocukların keyifli zaman geçirmesini sağladı.