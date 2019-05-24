Çocuklar tiyatro etkinliği ile eğlendi

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneş ve Fatih ilkokulları ile Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nda eğitim gören 900 öğrenciye yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi. Çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve çevre temizliği bilincini oluşturmak amacı ile düzenlenen etkinlik kapsamında, 'Kime Niyet Kime Kısmet' ve Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Çevre Temizliği' konulu tiyatro oyununu izleyen öğrenciler, hem eğlendi hem de bilinçlendi.

Öğrencilere ayrıca, temel trafik kuralları ile güvenli internet kullanımı ve genel asayiş konularında da kişisel güvenlik ve suçtan korunma konularında bilgilendirme yapıldı.