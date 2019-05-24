İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuklar tiyatro etkinliği ile eğlendi

Mersin Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen tiyatro etkinliğinde çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldu.


İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneş ve Fatih ilkokulları ile Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nda eğitim gören 900 öğrenciye yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi. Çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve çevre temizliği bilincini oluşturmak amacı ile düzenlenen etkinlik kapsamında, 'Kime Niyet Kime Kısmet' ve Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Çevre Temizliği' konulu tiyatro oyununu izleyen öğrenciler, hem eğlendi hem de bilinçlendi.


Öğrencilere ayrıca, temel trafik kuralları ile güvenli internet kullanımı ve genel asayiş konularında da kişisel güvenlik ve suçtan korunma konularında bilgilendirme yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.