Çocuklar, Toroslar Çocuk Şenliğinde buluşacak

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çocukları ikinci kez 'Toroslar Çocuk Şenliği'nde buluşturacak.

Toroslar Belediyesinin 18-23 Nisan tarihleri arasında hazırladığı Çocuk Şenliğinde binlerce çocuk, ekranların sevilen animasyon çizgi dizi karakterlerinin gösterilerini izleyecek, ara tatilin tadını doyasıya çıkaracak. Yunus Emre Kültür Merkezinde 18 Nisan Salı günü Rafadan Tayfa gösterimi ile başlayacak Çocuk Şenliği, 19 Nisan Çarşamba Harika Kanatlar, 20 Nisan Perşembe Kukuli, 21 Nisan Cuma Keloğlan, 22 Nisan Cumartesi Niloya ile devam edecek. Şenlik, 23 Nisan Pazar günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünde Elif'in Düşleri gösterimi ile son bulacak. Şenliğe katılmak isteyenler, 12.00-15.00-17.30 saatlerinde Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki ücretsiz etkinliği izleyebilecek.

Ramazan ayı boyunca düzenledikleri geleneksel Ramazan eğlencelerinde çocukların neşesine ortak olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ara tatilde ve 23 Nisan'da da çocukları en özel etkinliklerle buluşturacaklarını söyledi. Yılmaz, Mersin'in en büyük Çocuk Şenliğini ikinci kez Toroslar'da hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Hem çocuklarımız hem de aileleri için keyifli bir ara tatil olmasını istedik. Onların mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Toroslar Çocuk Şenliğinin, Mersin'de çocuklar için yapılan en renkli ve coşkulu bir etkinlik olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Çocuk demek, yarınlarımız ve yaşama sevinci demektir. Toroslar Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın korunmaya ihtiyacı olduğu gibi sevgi, şefkat ve hoşgörü ortamı içerisinde yetiştirilmelerini önemsiyoruz. Çocuklarımızın bu ara tatilde de bilgisayarın başında değil, yaşıtlarıyla birlikte oynamasını, birlikte eğlenmesini istedik. Yunus Emre Kültür Merkezimizde 23 Nisan Pazar gününe kadar sürecek şenliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.