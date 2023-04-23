Çocuklar, Türkiye'nin otomobili Togg ile buluştu

Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çocukları Türkiye'nin otomobili Togg ile buluşturdu. Çeşitli etkinliklerle dolayasıya eğlenen çocuklar, Togg ile hatıra fotoğraf çektirdi.

AK Parti Mersin Milletvekili Adayı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, merkez Akdeniz ilçesi Atatürk Parkında düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katıldı. Alana kurulan şişme oyun alanları, palyaçolar ve çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenen çocuklar, 23 Nisan coşkusunu doya doya yaşadı. Sevilen sanatçı Sinan Akçıl sahneye çıkarak, yüzlerce çocuğa müzik keyfi yaşattı. Akçıl'ın ardından ise sahneye Tuğçe Kandemir çıktı. Şarkılarıyla Mersinlileri mest eden Kandemir, çocukların bayramını kutladı.

"Yerli otomobilimiz ile geldik"

Ardından sahneye çıkan Bakan Nebati, çocukların hem Ramazan Bayramını hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak başladığı konuşmada, alana Türkiye'nin otomobili Togg ile geldiğini söyledi. Geçmiş yıllarda Devrim otomobili yapılmaya çalışıldığını ancak çeşitli sebeplerle engellendiğini aktaran Nebati, "Sırf akaryakıt koymadıkları için, Devrim otomobilinin üretimi engellenmiş. Uçaklar, hazırlıklar yapılmış, engellenmiş. Çünkü, Türkiye 21. yüzyıla güçlü girmesin diye. Maalesef, şu ülkenin içerisindeki bir kısım insanlarda bunlara destek vermişler. Ama bilmedikleri bir şey var. 21. yüz yılın ilk yıllarından itibaren, gençliğe önem veren, bayrağa önem veren, vatana önem veren, devlete önem veren, herkesi başının tacı olarak bilen, teknolojiyi çok iyi kullanan Recep Tayyip Erdoğan gelecekmiş. Bizim İHA'larımız SİHA'larımız hepsi var mı, var. Biz çocukken okullarda masamızın üzerinde kitabımızı bulamazdık. Şimdi kitap masanın üzerinde mi? Evet" dedi.

Bakan Nebati'nin konuşmasının ardından Togg etrafına toplanan çocuklar, Türkiye'nin otomobili ile fotoğraf çektirdi. Araca binip inceleme fırsatı da yakalayan çocuklar, Togg'u çok beğendi.