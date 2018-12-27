Çocuklar üşümesin diye ördüler

Mezitli Belediyesi Örgü Evi'nde faaliyet gösteren bir grup kadın, kırsal kesimde yaşayan çocuklar için atkı, bere, eldiven ve kazak ördü.

Kadınlar, kendi elleriyle ördükleri giyim malzemelerini, ilçeye bağlı Doğlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen törenle ihtiyaç sahibi çocuklara dağıttı.

‘Çocuklar üşümesin ve hasta olmasın' diyerek geliştirdikleri projenin Mezitli Belediyesi ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle çığ gibi büyüdüğünü söyleyen Mezitli Örgü Evi kadınları, “Çocuklarımızın kış mevsimini sağlıklı şekilde geçirmesi hedefiyle farkındalık ortaya koyacak bir işe imza attık" dediler.

Daha önce Tunceli'nin Hozat ilçesinde köy çocuklarına ördükleri atkı, eldiven, kazak ve bereleri gönderdiklerini ifade eden kadınlar, “Hiçbir çocuğumuz üşümesin istiyoruz. Elimizden geldiği ölçüde imkanı bulunmayan kırsal kesimdeki çocuklarımıza ördüğümüz atkı, eldiven, kazak ve bereleri ulaştırıyoruz. Ulaşabildiğimiz her yere ördüğümüz atkı ve bereleri dağıtmak istiyoruz. Biz zamanımızı böylesi yararlı bir iş ile değerlendirirken, kırsal kesimdeki vatandaşlarımızla da diyalog imkanı buluyoruz” diye konuştular.

Mezitlili kadınların duyarlılığını ve sesini artık bütün Türkiye'nin bildiğini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kadınların el attığı işin mutlaka başarıyla sonuçlandığını söyledi. Belediye olarak gerçekleştirdikleri her hizmette kadınların büyük desteğini aldıklarını kaydeden Tarhan, “Kadınlarımızın duyarlılığı ve içgüdüsel sahiplenme duyguları, yaptığımız işlerin başarılı olmasında çok büyük bir etken. Bulundukları birçok faaliyetle bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar kadınlarımızın her zaman yanında yer almaya devam ediyoruz. Bunu biliyor ona göre hizmet programımızı belirliyoruz. Hayata geçirdiğimiz 12 gönüllü evinde görev alan vatandaşlarımızın tamamına yakını kadın ve oldukça başarılı işler gerçekleştiriyorlar. Biliyoruz ki kadınlarımız sahip çıkarsa güzel işler ortaya çıkıyor" dedi.