İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuklara, çocuk hakları eğitimi verildi

MERSİN (İHA) – Mersin İl Çocuk Hakları Koordinatörlüğü tarafından merkez Mezitli ilçesinde bir çocuk kulübünde çocuklara, çocuk hakları ve koruma sistemleri konusunda eğitim verildi.


Mezitli'de faaliyet gösteren bir çocuk kulübünde gerçekleştirilen eğitime, 10-15 yaş arasındaki 55 çocuk katıldı. Çocuk koruma sistemleri ve haklarının anlatıldığı eğitimde, çocukların tehlike anında ulaşabilecekleri başvuru merkezleri konusunda bilgilendirme yapıldı.


İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuk haklarının temel ilkelerinden olan koruma, gelişim, katılım ve yaşama hakları konularında çocuklarımızı bilgilendirdik. Özellikle çocuklarımız yüksek yararlarının gözetilmesini istiyor. Bizler de çocuklarımızın temel haklarının her aşamada uygulanmasını istiyoruz. Çocukların çocukluklarını yaşayabileceği oyun alanlarının sayısının artırılmasının bekliyoruz” dedi.


Sarı, çocuk haklarının tanıtım faaliyetlerinin öncelikle çocuk kulüplerinden başlayarak yaygınlaştırılması gerektiğini de söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.