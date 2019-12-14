İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuklara sıfır atık eğitimi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklara, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uzmanlarınca ’sıfır atık ve çevre’ konulu eğitim verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklara, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uzmanlarınca 'sıfır atık ve çevre' konulu eğitim verildi.


20 çocuğun katıldığı etkinlikteki amacın, eğitime katılan çocukların diğer akran çocuklara da 'sıfır atık ve çevre' konusunda eğitim vermesinin hedeflendiği bildirildi.


İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, amaçlarının, 'sıfır atık ve çevre' eğitimini Mersin genelindeki okullarda akrandan akrana yaymak olduğunu belirterek, "Bu nedenle eğitici akran çocuk sayısını arttırdık. Bu konuda çocuklarımıza destek olduğu için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüze ve uzmanlarına teşekkür ediyoruz. Amacımız 'sıfır atık ve çevre' bilincinin çocuktan yetişkine toplumun her kesimine kazandırmak. Eğitim alan çocuklarımız da Mersin'de değişik okullardan kendi akranlarına sıfır atık ve çevre eğitimi verecekler" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.