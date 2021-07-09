Çocuklara sorumluluk bilinci aşılanıyor

Geleceğin doktor, mühendis, öğretmen, polis, hemşire ve veterinerleri, Akdeniz Belediyesi'ne bağlı Kültür ve Sanat Evleri'nde ve doğada, hem yaşıtlarıyla keyifli zamanlar geçiriyor hem de sorumluluk bilinci kazanıyor.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Adanalıoğlu Kültür ve Sanat Evi'nde, kursiyer annelerin çocukları için farklı etkinlikler düzenleniyor. Uzman gözetiminde, Neşeli Çocuklar Sınıfı ile Uçan Balonlar Sınıfı adı verilen sınıflarda gerçekleşen bu etkinliklerde, çocukların, temel gelişim özelliklerine uygun becerileri yerine getirebilmeleri sağlanıyor, ayrıca çevre bilinci aşılanıp, aile içinde sorumluluk almaları öğretiliyor. Çukurova fideliğinde düzenlenen etkinliğe de katılan küçük çocuklar, burada tohumdan fideye sebzelerine dönüşme ve büyüme sürecine tanık oluyor, doğa ile iç içe öğreniyor. Eğitimlerde çocuklara, toplum içinde nasıl hareket edecekleri, başladığı işi bitirme ve sorumluluk alma gibi gelişim alanlarını destekleyici faaliyetler de düzenleniyor.

Bunların yanı sıra, “Temel Gelişim Özelliklerine Uygun Becerileri Yerine Getirebiliyorum” etkinliğiyle de çocuklara, sabah uyandıklarında ellerini ve yüzlerini yıkamak, dişlerini fırçalamak, yataklarını düzeltmek, oyuncaklarını toplamak ve okul çantalarını hazırlamak gibi temel bir takım sorumluluklar da aşılanıyor.

Kültür sanat evlerinde, bir yandan kadın ve gençlere onlarca alanda mesleki ve beceri eğitimleri verilirken, kursiyerlerin çocukları yararına da keyifli etkinlikler, farklı eğitici, öğretici çalışmalar yapılıyor. Etkinliklerde, ‘Büyüyünce ne olmak istersin?' sorusuna yanıt veren çocuklar, ‘doktor, öğretmen, polis, hemşire, veteriner, bilgisayar uzmanı' gibi meslek dallarını sayıyor. Çocukların, hedeflerine bir adım daha yaklaşmalarını sağlamak amacıyla sınıf içinde bir meslek panosu da hazırlandı.