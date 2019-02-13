Çocuklara sosyal uyum eğitimi verildi

UNICEF ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından illerde çocuk hakları çocuk komitesi tarafından yürütülen Sosyal Uyum Projesi kapsamında Türk ve yabancı uyruklu çocuklara eğitim veriliyor. Projeyle çocuklara birlikte yaşama kültürü, çocukların acil durumlarda baş vurabilecekleri merkezler ve çocuğun yüksek yararı konularında bilgiler aktarılıyor. Bu kapsamanda Mersin'de de Akdeniz Belediyesi'nin Karacailyas'da bulunan toplantı salonunda 60 çocuğa, uyum eğitimi verildi. İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, "Sosyal uyum projesi sayesinde çocuklarımız gezi, sinema, spor gibi etkinliklerden faydalanmaktadır. Ayrıca farklı yerlerde ve zamanlarda farklı kültürlerle tanışmaktadır. 2018 yılında 3 bin 312 çocuğumuza sosyal uyum eğitimi verdik. Bunun yanında gezi, piknik, sinema gibi çeşitli sosyal faaliyetlerde de bulundular. Bu yılda benzer etkinliklerimiz devam edecektir. Amacımız çocuklarımıza milli kültürümüzü ve milli değerlerimizi tanıtmaktır. Bunu yaparken çocuklarımıza çevre, doğa ve hayvan sevgisi gibi değerleri de kazandırmaktayız" dedi.