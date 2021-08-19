Çocuklarda uzun süren ateş o hastalığın habercisi olabilir

Dr. Abdullah Özyurt, üç günden uzun süren ateş, döküntü, ağız içinde, dilde ve gözlerde kızarıklar ile kendini gösteren Kawasaki hastalığının, tedavi edilmezse kalp hastalıklarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Erkek çocuklarda daha sık görülen ve 5 yaş altı çocuklarda karşılaşılan Kawasaki hastalığı ile ilgili açıklama yapan VM Medical Park Mersin Hastanesi Dr. Abdullah Özyurt, “Hastalığın sebebi bilinmiyor ancak genetik yatkınlık, alerjik yatkınlık, sık enfeksiyon geçiren ve bağışıklık sistemiyle ilgili problemi olan çocuklarda Kawasaki hastalığı ile karşılaşılıyor. Aile geçmişinde erken koroner kalp rahatsızlığı ve erken kalp krizi varsa çocukta hastalığın görülmesini etkiliyor” dedi.

Kawasaki sendromu olarak da bilinen Kawasaki hastalığında, hastanın vücudundaki orta büyüklükteki damarlarda enflamasyon geliştiğini belirten Özyurt, “Bu duruma tıpta vaskülit denir. Vaskülit, kan damarlarının iltihabı nedeni ile ortaya çıkan, etkilediği yere göre farklı şikayetlere neden olabilen bir grup hastalıktır” diye konuştu.

Hastalığın gözle görülebilecek beş tanısı bulunduğunu kaydeden Özyurt, “Birincisi tüm vücutta döküntü, ikincisi göz damar açısından zengin olduğu için hastalık gözde bulunan damarları tutabilir. Gözün beyaz kısmı kızarır ve gözde akıntılar meydana gelir. Üçüncüsü ağız içinde ödem, şişlik, çatlaklar meydana gelmesidir. Dördüncüsü lenf bezlerinde iki santimetreden fazla şişlik oluşmasıdır. Beşincisi ise akut dönemde kol ve bacaklarda şişlik, 10-14 günden sonra parmak uçlarında eldiven tarzında soyulmalar meydana gelmesidir” ifadelerini kullandı.

“Tedavi edilmezse kalp hastalıklarına neden olabilir”

Hastalık tedavisinin mümkün olduğunun altını çizen Özyurt, “Tedavi edilmezse kalp hastalıklarına neden olabilir. Tedavi edildiğinde ise birçok çocukta herhangi bir kalıcı hasara yol açmaz. Hastalık hiçbir şey yapmadığınız durumlarda bile 3 hafta içerisinde kendini sınırlayarak geçebilir. Ancak hastalık damar iltihabı olduğu için tüm vücudu tutar ve kalbe kalıcı hasar bırakabilir. Hastalığın kalıcı olarak bıraktığı en büyük hasar, kalbi besleyen, tıkandığında da kalp krizlerine neden olan koroner damar iltihabi yapıları oluşturur. Tedavisi mümkün bir hastalıktır. Damar tutulumu olan her hastayı bağışıklık sistemini güçlendirici bir ilaç vererek tedavisini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Doç. Dr. Özyurt, Kawasaki hastalığında en önemli noktanın; çocuk hekimlerinin hastayı çocuk kardiyolojisine yönlendirmesi olduğunu belirterek, ailelerin bilinçli olmaları gerektiğini de vurguladı.