Çocukların kavgasında 1'i polis 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çocukların kavgasına büyükler karışınca 1'i polis olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aktaş ve Saruhan ailelerinin çocukları mahallede kavga etti. Çocukların kavgasına aileler de karışınca mahalle savaş alanına döndü. 2 ailenin taşlı, sopalı kavgalarına olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Özel Harekat ve çok sayıda polisin müdahale ettiği kavga büyümeden önlendi.

Kavgaya müdahale eden polis memuru F.Ş.'nin burnu kırılırken, taraflardan H. Aktaş yaralandı. 1 adet silahın ele geçirildiği kavga sonrası polis mahallede adeta kuş uçurtmadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.