İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuklarına şiddet uygulayan baba tutuklandı

Mersin’de çocuklarını darp ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca gözaltına alınan Halil Y.

Mersin'de çocuklarını darp ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca gözaltına alınan Halil Y., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, yaşları 16, 13 ve 9 olan üç çocuğuna şiddet uygularken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansıyınca polis ekiplerince evinde gözaltında alınan Halil Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Halil Y, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.