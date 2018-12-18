Çocuklarının terk ettiği aileye belediye sahip çıktı

Mersin'de 6 çocuğu tarafından terk edilerek torunları ile sokakta kaldıkları ileri sürülen Eyyüp ve Zahide Yalişi çiftine, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın talimatı üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sahip çıktığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gençliğinde çobanlık yaparak 6 çocuğunu yetiştirip büyüten Eyyüp Yalişi (70), yaşlılık nedeniyle güçten düşünce iş yapamaz oldu. Çocukları tarafından kaderine terk edilen Eyyüp Yalişi, eşi Zahide (73) ve annesi vefat edince öz babası tarafından yanlarına bırakılan torunu ile bir başına kaldı. Çaresizlik içinde Yeşilçimen Mahalle Muhtarı Cemal Akçay'a başvuran, belinden ameliyat olduğu halde rahatsızlığı devam eden Eyyüp Yalişi ile boyun fıtığı teşhisi konulan ancak tedavi olamadığı için ayakta duramayan eşi Zahide Yalişi, mahalle muhtarı tarafından portakal bahçelerinin içinde eski bir bekçi kulübesine yerleştirildi. En yakınları tarafından kimsesiz bırakılan aile, muhtar ve mahallelilerin yardımıyla barınacak bir eve, daha sonra muhtarın Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile irtibata geçmesinin ardından sıcak yemek imkanına kavuştu. Başkan Kocamaz'ın Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerine verdiği talimat üzerine çevrede yerleşim yeri bulunmamasına rağmen kimsesiz kalan aile için her gün özel olarak ev yemeği götürülmeye başlandı.

9 Kasım tarihinden itibaren özel olarak kendilerine yemek getiren ekiplere teşekkür eden Yalişi ailesi, “Onlardan başka kimse bizi arayıp sormuyor” sözleri ile Başkan Kocamaz'a şükranlarını iletti. Eyyüp Yalişi, “Bir torunum ve eşimle beraber yaşıyoruz. Çocuklarım bizi bırakıp gittiler. Biz bize kaldık. Arayıp sormuyorlar bile. Eşim rahatsız, her tarafı ağrıyor, ayağa kalkamıyor, kimse bize bakmıyor. Biz burada tek başımıza yaşamaya çalışıyoruz. Yaşım geçti, gücüm yok ve o yüzden çalışamıyorum. Allah razı olsun devlet bizim babamızdır. Burhanettin Kocamaz bize yemek gönderiyor. Eşim kalkıp yemek yapamıyor, benim zaten gücüm yok. Ama Büyükşehir Belediyesi bize her gün sıcak yemek getiriyor. Yemekleri de çok seviyoruz” dedi.

Yeşilçimen Mahalle Muhtarı Cemal Akçay da yaşlı çiftin kendilerine geldiğinde ne durumda olduklarını anlatırken, Büyükşehir Belediyesi'nin 'herkese eşit hizmet' politikasının her vatandaş tarafından takdir topladığını aktardı. Muhtar Akçay, “Eyyüp amca eşiyle beraber bize geldi, sahipsiz olduklarını, evleri olmadığını ve yiyecek ekmekleri, yemekleri bile olmadığını anlattı. 3 aylık maaşları da kesilmişti. Burhanettin Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu aileye yemek ihtiyacı olduğunu söyledik, aynı gün içerisinde yemek getirmeye başladılar ve o günden beri de her gün bu ailenin yemeğini getirip yediriyorlar" ifadelerini kullandı.