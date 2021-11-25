Çölyak hastalarına glutensiz ekmek desteği

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın çölyak hastaları için başlattığı ücretsiz glutensiz ekmek dağıtımı çalışması Mezitli Belediyesi ile işbirliğine gidilerek artık Mezitli'de de yapılacak.

Tarsus Belediyesi halk ekmek fırını, Tarsuslu çölyak hastalarına ücretsiz olarak glütensiz ekmek ulaştırıyordu. Tarsus Belediyesinin bu hizmeti ilçe sınırlarını aştı. Artık Mezitli'de yaşayan çölyak hastalarının glütensiz ekmeği de ücretsiz olarak Tarsus Belediyesi tarafından karşılanacak. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, glütensiz ekmek tüketmeleri gereken çölyak hastaları için bir çalışma başlatmış ve ilçede ikamet eden çölyak hastaları tespit edilerek glütensiz ekmek ihtiyaçları Tarsus Belediyesi halk ekmek fırını üzerinden karşılanmaya başlanmıştı. Tarsus Belediyesinin bu hizmeti Başkan Bozdoğan'ın talimatı ile ilçe sınırlarını da aştı.

Mezitli Belediyesi ile işbirliği yapan Tarsus Belediyesi ekipleri, Mezitli'de 20 çölyak hastası belirledi. Yurttaşların haftalık ekmek ihtiyacı göz önüne alınarak haftalık 400 adet glütensiz ekmeğin Mezitli Belediyesi üzerinden yurttaşlara ulaştırılmasına başlandı.