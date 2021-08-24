Covid-19'dan hayatını kaybeden hastanın yakınları, 3 sağlık çalışanını darp etti

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, özel bir hastanede hayatını kaybeden korona virüs (Covid-19) hastası kişinin yakınları, 3 sağlık çalışanını darp etti. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, sağlık çalışanları ise tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mezitli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastası H.Ç., akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Bunun üzerine hastaneye gelen H.Ç.'nin akrabaları, sağlık çalışanlarıyla tartıştı. Bazı yakınlar taşkınlık yaparken, yakınlarının ölmesinden sorumlu tuttukları 1 doktor ile 2 hemşireyi darp ettiler. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olaya karışan şahıslar ise kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Sağlık çalışanları tedavi altına alınırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.