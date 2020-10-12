Çukurkeşlik yamaçları temizlendi

Mersin'de doğada sakin vakit geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğunlukla kullanılan Çukurkeşlik yamaçları bölge tarihinde ilk kez AKUT Mersin Ekibi ile Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile temizlendi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Mersin ekibi, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nün desteği ile Yenişehir ilçesinde 406 rakımda bulunan Çukurkeşlik Mahallesi'nin yamaçlarında bölge tarihinde ilk kez temizlik çalışması gerçekleştirdi. AKUT Mersin ekibinden 7 dağcı olmak üzere toplamda 10 personel ile gerçekleştirilen çalışmada, dağlık ve engebelik araziye iple inen AKUT gönüllüleri yıllar boyunca bölgeye atılan doğaya aykırı atıkları topladı. Engebeli arazi üzerinde ve zaman zaman hızı 5 kilometreyi bulan Güneydoğu rüzgarları nedeniyle yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen etkinlikte, yamaçlardan yoğunlukla plastik ve cam atıklar toplanırken, tekli salon koltuğu gibi ilginç atık malzemeler de yamaçtan yukarı çekildi. Toplanan atıklar daha sonra geri dönüştürülmek üzere Mersin Geri Dönüşümcüler Sitesi'ne gönderildi.

“Çevre kirliliği ile mücadelenin başarılı olması için atıkları şehre geri getirin”

Covid-19 pandemisi ile birlikte vatandaşların daha çok doğada ve ıssız bölgelerde zaman geçirdiğini belirten AKUT Mersin ekip lideri Doğan Göktekin, birçok bölgede duyarsız kişiler nedeniyle yığınlar halinde çöp dağları oluşmaya başladığı uyarısı yaptı. Mersinli yurttaşlara atıklar konusunda duyarlılık çağrısı yapan Göktekin “Pandemi süreciyle birlikte insanların doğaya olan kaçışı, yalnız kalma isteği ve soyutlanma talebi ne yazık ki gidilen bölgelerde yığınlar halinde çöp dağları oluşumunu beraberinde getirdi. Bölgemizdeki çevre kirliliği oranlarında yüksek bir artış var. Uluslararası çevre örgütlerinin dünya üzerinde plastik atıklardan oluşan 8'inci kıtaya dikkat çektiği bir dönemde plastik atık mücadelesini daha da güçlendirmek için AKUT Mersin Ekibi olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Çünkü doğada bıraktığımız her plastik ve benzeri atık yağmur suları ile birlikte denizlere ulaşabiliyor. Denize ulaşmayanlar da toprağımızı kirletiyor. Mücadelemizin büyütülmesi için yurttaşlarımızın özelikle günü birlik piknik, gezi, yürüyüş, kamp gibi etkinlikler sonrası beraberinde götürdüğü doğaya aykırı her şeyi çöp olarak kabul etmesi ve atıklarını şehre geri getirmeleri elzemdir” dedi.

“Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ile ortak çalışmalar sürecek”

Küresel iklim değişikliği ve olağandışı hava olaylarını körükleyen etkenlerin başında çevre kirliliğinin geldiğini belirten Göktekin, iklim değişikliği ile mücadelede ise ormanların stratejik bir öneme sahip olduğunu kaydetti. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ile ortak çalışmaların süreceğini kaydeden Göktekin, “Yaşadığımız olağan dışı afetlerle mücadele etmek için korumamız gereken en önemli değerimiz ormanlarımızdır. Ancak bugün kötü niyetli insanlar nedeniyle ormanlarımız yüksek atık tehdidi ile karşı karşıya bırakılıyor. AKUT Mersin ekibi olarak sorumluluk sahamızda bulunan alanlardaki özelikle plastik atık kirliliği ile mücadelemiz aralıksız sürecek. Ancak bu mücadelede yurttaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Doğaya atık bırakan vatandaşları uyarabiliriz. Bireysel olarak çöp temizliği yapabiliriz. Ama yapacağımız en önemli şey atıklara karşı bir farkındalık oluşturmaktır. Son çalışmamızda bize destek veren Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ve Orman Bölge Müdürlüğü personeline teşekkür ederiz. Doğa temizliği çalışmalarımız birçok kurum ile işbirliği halinde devam edecek” diye konuştu.