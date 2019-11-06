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Çukurova Basketbol, Avrupa Ligi'nde kazandı

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 4.

maçında evinde ağırladığı TTT Riga'yı uzatmaya giden maçta 60-55 yendi.


Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 17-15 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 25-22 önde girdi. Maçın 3. periyoduna iyi başlayan ve bulduğu sayılarla da öne geçen deplasman ekibi Riga, bu periyotu 42-35 önde bitirdi. Maçın son periyodunda ise maç ortada geçti. Her iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, rakibine göre biraz daha fazla sayı atan Mersin ekibi beraberliği yakalarken, 4. periyot 53-53 berabere bitti. Uzatmaya giden maçta rakibine göre daha iyi oynayan ve fazla sayı bulan Çukurova Basketbol, maçı 60-55 kazanmayı bildi.



Salon: Servet Tazegül


Hakemler: Charalampos Karakatsounis, Esperanza Mendoza Holgado, Emmouil Tsolakos


Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Fatmanur Karakaş 6, Leonor Rodriguez 15, Melis Talay 4, Gökşen Fitik 9, Nia Coffey 9, Meltem Avcı 9, İlayda Güner 6, Gabriela Marginean 2


TTT Riga: Binta Drammeh 12, Paula Strautmane 5, Megan Nicole Huff 9, Vanesa Jasa 3, Aija Klakocka 2, Zenta Melnika 4, Linnae Chanel Harper 5, Kate Kreslina 15


1. periyot: 17-15 (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol lehine)


Devre: 25-22 (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol lehine)


3. periyot: 35-42 (TTT Riga lehine)

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