Çukurova Basketbol Avrupa'da 4'de 4 yaptı

maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, evinde ağırladı Horizont'u 78-48 yenerek, grupta 4'de 4 yaptı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maç ortada başlarken ilk periyotu deplasman ekibi Horizont 18-14 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda ağırlığını ortaya koyan ev sahibi ekip, devreye 33-25 önde girdi. Maçın 3. periyodunda da etkili oyunu sürdüren Çukurova Basketbol, bu periyodu da 50-35 galip kapadı. Son periyotta ise oyunun bütün hakimiyetini alan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan ev sahibi ekip, maçı 78-48 yenerek, grupta 4'de 4 yaptı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Balazs Meszaros, Dardan Maxhuni, Mikheil Vartanov

Çukurova Basketbol: Shavonte Sade Zellous 11, Temit?pe Titilola Oluwatobil?ba Fagbenle 18, Tiffany Kiara Hayes 12, Kristine Chioma Anigwe 6, Yvonne Nicole Turner 13, Quanitra Hollingsworth 6, Esra Ural Topuz 2, Feride Şevval Akalan 5, Sinem Ataş 5

Horizont: Adrienne Nicole Webb 10, Nany Carvalho 9, Palina Kastsiukavets 2, Anastasiya Verameyenka 13, Yuliya Vasilevich 2, Yanina Inkina 8, MajaScekic 4

1. Periyot: 14-28 (Horizont lehine)

Devre: 33-25 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)

3. Periyot: 50-35 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)

5 faulle çıkanlar: Adrienne Nicole Webb (Horizont)