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Çukurova Basketbol Avrupa'da adını son 16'ya yazdırdı

Kadınlar Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, evinde ağırladı Lointek Gernika’yı 69-40 yenerek, adını son 16’ya yazdırdı.

Kadınlar Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, evinde ağırladı Lointek Gernika'yı 69-40 yenerek, adını son 16'ya yazdırdı.


Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızla başlayan Mersin ekibi, ilk periyodu 23-6 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, devreye 42-15 önde girdi. Maçın 3. periyodunda da etkili oyununa devam eden ev sahibi ekip, bu periyodu da 62-27 galip kapadı. Son periyotta ise deplasman ekibi aradaki sayı farkını azaltsa da maçı ev sahibi ekip 69-40 yenerek, son 16'ya kaldı. Çukurova Basketbol deplasmanda 24 sayı farkla yenilmişti.



Salon: Edip Buran


Hakemler: Fdarto Gracin, Kirile Tvauri, Margarita Petronko


Çukurova Basketbol: Asena Yalçın 3, Shavonte Zellous 6, Quantinra Hollingsworth 10, Temi Fagbenle 8, Tiffany Hayes 9, Yvonne Turner 4, Kristine Anigwe 14, Jasmine Thomas 15


Lointek Gernika: Tinara Mbore 10, Roselis Silvar 3, Paula Ginzo 2, Angella Bjorklund 4, Melisa Brcaninovic 6, İtziar Ariztimuno 2, Roso Buch 13


1. Periyot: 23-6 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)


Devre: 42-15 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)


3. Periyot: 62-27 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)


5 faul: Melisa Brcaninovic (Lointek Gernika)

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