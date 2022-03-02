Çukurova Basketbol, Avrupa'da bir üst tura çıktı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda evinde Ukrayna temsilcisi BC Prometey'i ağırlayan Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, maçı 95-66 kazanarak bir üst tura çıktı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyotu 21-20 önde tamamladı. Maçın ikinci periyotunda etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, devreyi de 39-31 önde tamamladı. 3. periyotta da da iyi oyununu sürdüren Çukurova Basketbol, bu bölümü de 65-49'luk üstünlükle geçti. Son periyotta da aradaki farkı açan Çukurova ekibi, maçı 95-66 yenerek, bir üst tura çıktı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Goran Sljicivic, Ivana Ivanovic, Anastasios Kardaris

Çukurova Basketbol: Shavonte Zellous 7, Sinem Ataş 5, Qunitra Holligsworth 7, Temi Fagbenle 21, Tiffany Hayes 10, Yvonne Turner 8, Dewanna Bonner 4, Kristine Anigwe 11, Jasmine Thomas 15, Nika Baric 7

BC Prometey: Olga Dubrovina 11, Viktoriya Balaban 8, Ariel Atkinc 16, Uliana Datsko 2, Tetiana Yurkevichus 6, Joyner Holmes 8, Kateryna Rymerenko 3 , Nikolina Babic 12

1. periyot: 21-20 (Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 39-31 (Çukurova Basketbol lehine)

3. periyot: 65-49 (Çukurova Basketbol lehine)