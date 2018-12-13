Çukurova Basketbol, Avrupa'da dolu dizgin

Kadınlar EuroCup E Grubu'nun son maçında Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı A3 Basket'i 84-58 yendi. Bu sonuçla Çukurova Basketbol, gruptaki bütün maçlarını kazanarak, lider olarak bir üst tura çıktı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan A3 Basketbol, ilk periyodu 18-16 önde tamamladı. Maçın ikinci periyotunda toparlanan ve bulduğu sayılarla öne geçen Çukurova Basketbol, devreye 35-27 önde girdi. Maçın 3. periyodunda da etkili oyununu sürdüren ve aradaki sayı farkını açan Mersin ekibi, bu periyodu da 55-43 galip kapattı. Maçın son periyodunda oyundaki hakimiyetini iyice eline alan Çukurova Basketbol, maçı 84-58 kazandı. Bu sonuçla Çukurova Basketbol, gruptaki bütün maçlarını kazanarak, bir üst tura gruptan lider çıktı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Peter Zenis,Dumitru Stasiev, Martina Mekelova

Çukurova Basketbol: Saziye Ivegin Üner 3, Kim Mestdagh 10, Gökşen Filik 5, Sera Özelci 3, Pelin Bilgiç 13, Sevgi Uzun 4, Meltem Avcı 3, Alina Lagupova 22, Liudmyla Naumenko 9, Astou Ndour 12

A3 Basket: Danielle Elvbo 8, Isabella Edholm 4, Abigail Asoro 11, Ama Degbeon 12, Alyssaa Lawrence 10 Tiffany Brown 13

1. periyot: 16-18 (A3 Basket lehine)

Devre: 35-27 (Çukurova Basketbol lehine)

3. periyot: 55- 43 (Çukurova Basketbol lehine)