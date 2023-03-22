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Çukurova Basketbol, Avrupa'da dörtlü finale kaldı

Kadınlar EuroCup çeyrek final 3.

maçında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, evinde ağırladığı Tango Bourges maçını 91-63 yenerek, dörtlü finale kaldı.


Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maç dengeli başlarken, ilk periyodu Mersin ekibi 19-18 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda sahaya ağırlığını koyan ÇBK, devreye 46-33 önde girdi. Maçın 3. periyodunda aradaki sayı farkını iyice açan Çukurova temsilcisi, bu periyotu da 69-46 galip kapadı. Son periyotta artık oyundaki hakimiyetini tamamen ele alan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, maçı 91-63 kazanarak dörtlü finale kaldı.



Salon: Servet Tazegül


Hakemler: Viola Györgyi, Franka Gracin, Radomir Vojinovic


ÇBB Mersin Yenişehir Belediyesi: Jelena Dubljevic 9, Laura Cornelius 9, Gökşen Fıtik 5, Sinem Ataş 3, Elizabeth Williams 14, Chelsea Gray 27, Quanitra Hollingsworth 6, Tiffany Hayes 13, Aleksandra Crvendakic 5


Tango Bourges: Yvonne Anderson 8, Anete Steinberga 14, Endene Myem 5, Sarah Mchel 4, Laetitia Guapo 11, Jess-Mine Zodia 2, Elodie Godin 6, Alix Duchet 8, Kayla Alexander 5


1. periyot: 19-18 (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)


Devre:46-33 (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)


3. periyot: 69-46 (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)


5. faul: Tiffany Hayes (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Yvonne Anderson (Tango Bourges)

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