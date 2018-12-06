Çukurova Basketbol, Avrupa'da kazandı

Kadınlar EuroCup E Grubu'nun 5. maçında Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı Botaş Spor'u 84-63 yendi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan ve bulduğu sayılarla öne geçen Botaş Spor, ilk periyodu 22-16 önde tamamladı. İkinci devrede toparlanan ve özellikle de savunmayı iyi yapan Çukurova Basketbol bu periyotta aradaki sayı farkını azalttı ve devreye Botaş 38-36 önde girdi. 3. periyoda fırtına gibi başlayan hem hücumda hem savunma da iyi bir oyun ortaya koyan Çukurova Basketbol, periyodu 61-49 önde kapattı. Maçın son periyodunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, maçı 84-63 kazandı.

Salon: Servet Tazegül

Çukurova Basketbol: Kim Mestdagh 4, Göksen Fitik 7, Pelin Bilgiç 5, Sevgi Uzun 7, Alina Lagupova 17, Liudmyla Naumenko 12, Astou Ndour 32

Botaş Spor: Claudia Cuic 14, Olcay Çakır 4, Melis Gülcan 2, Büşra Akbaş 12, Tijana Krivacevic 9, Jewell Loyd 10, Elizabeth Williams 12

1. periyot: 16-22 (Botaş Spor lehine)

Devre: 36-38 (Botaş Spor lehine)

3. periyot: 61-49 (Çukurova Basketbol lehine)