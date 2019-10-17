Çukurova Basketbol, Avrupa'ya kötü başladı

Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu ilk maçında Çukurova Basketbol, evinde ağırladı Nadezhda'ya 69-53 yenildi.

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan deplasman ekibi Nadezhda, ilk periyodu 20-12 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren deplasman ekibi, devreye 33-27 önde girdi. Maçın 3. periyodunda da etkili oyununu sürdüren ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan Nadezhda, bu periyodu da 50-41 galip kapadı. Son periyotta ise oyunun bütün hakimiyetini eline alan deplasman ekibi, maçı 69-53 kazandı.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Alexandru Olaru, Maka Kupatadze, Silvia Marziali

Çukurova Basketbol: Leonor Rodriguez 13, Melis Talay 7, Gökşen Fitik 1, Nia Coffey 13, Meltem Avcı 11 Gabriela Marginean 8

Nadezhda: Karina Nizamova 2, Yvonne Turner 11, Nayo Raincock Ekunwe 15, Anastasiia Shilova 7, Kseniia Tikhonenko 2, Albina Razheva 8, Erica Wheeler 13, Olga Novikova 3, Victoriia Medvedeva 8

1. periyot: 12-20 (Nadezhda lehine)

Devre: 27-33 (Nadezhda lehine)

3. periyot: 41-50 (Nadezhda lehine)