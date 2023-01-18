Çukurova Basketbol, Basket Landes'i rahat geçti

haftasında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Basket Landes'i 75-59 yendi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ÇBK, ilk periyodu 28-17 önde tamamlandı. Maçın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 40-25 önde girdi. Maçın 3. periyodunda aradaki sayı farkını koruyan Çukurova Basketbol, bu bölümü de 55-41 galip kapadı. Maçın son periyodunda oyunda tamamen üstünlüğü ele geçiren Çukurova ekibi, maçı 75-59 kazandı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Sinisa Prpa, Ariadna Chueca Moreno, Paulina Gajdosz

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 2, Gamze Takmaz 3, Gökşen Fitik 2, Elizabeth Williams 12, Chelsea Gray 16, Quanitra Hollingswort 9, Tiffany Hayes 21, Dewanna Bonner 10

Basket Landes: Regan Magarity 14, Marine Fauthoux 8, Celine Dumerc 14, Laura Gil 4, Jillian Harmon 2, Kristen Mann 6, Eve Pagit 11

1. periyot: 28-17 (Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 40-25 (Çukurova Basketbol lehine)

3. periyot: 55-41 (Çukurova Basketbol lehine)