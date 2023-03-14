Çukurova Basketbol, çeyrek final serisinin ilk maçını kazandı

FIBA Kadınlar EuroLeague son 16 turu ilk maçında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Tango Bourges Basket'i 84-56 yendi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maç kıran kırana başladı. İlk periyotta her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, bu periyot 15-15 berabere bitti. İkinci periyotta oyunun hakimiyetini ele alan Mersin ekibi, devreye 42-24 önde girdi. Maçın 3. periyodunda ise aradaki sayı farkını açan Çukurova ekibi, bu periyotu da 58-48 önde tamamladı. Maçın son periyotunda iyice oyuna ağırlığını koyan ÇBK, serinin ilk maçını 84-56 kazandı.

Öte yandan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan da deprem bölgesinden Mersin'e gelen depremzedelerle maçı tribünde birlikte izledi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ofer Manheim, Gintaras Maciulis, Suzana Vujicic

Çukurova Basketbol: Jelena Dubljevic 8, Laura Cormelius 11, Gökşen Fitik 6, Sinem Ataş 3, Elizabeth Williams 8, Chelsea Gray 10, Quanitra Hollingsworth 2, Tiffany Hayes 19, Aleksandar Crvendakic 15, Esra Ural Topuz 2

Tango Bourges Basket: Yvonne Anderson 12, Anete Steinberga 2, Endene Miyem 10, Pauline Astier 6, Laetitia Guapo 6, Elodie Godin 6, Alix Duchet 7, Kayla Alexander 7

1. Periyot: 15-15

Devre: 42-34 (ÇBK lehine)

3. Periyot: 58-46 (ÇBK lehine)