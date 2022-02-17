Çukurova Basketbol çeyrek finalde

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunun ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, Fransa temsilcisi Flammes Carolo'yu 79-48 yendi. Bu sonuçla 2 karşılaşmayı da kazanan Mersin ekibi, çeyrek finale kaldı.

Edip Buran Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyotu 21-13 önde tamamladı. Maçın ikinci periyotunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 43-22 önde girdi. Üçüncü periyotta da iyi oynayan ve aradaki farkı açan Çukurova ekibi, bu periyotu 65-35 galip kapadı. Son periyotta aradaki farkı iyice açan Mersin ekibi, maçı 79-48 kazandı. Bu sonuçla Mersin ekibi, 2 maçı da kazanarak çeyrek finale kaldı.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Zoran Mitrovski, Nikola Perlic, Milosav Kaludjerovic

Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi: Kuanitra Holingsvorth 6, Temi Fagbenle 14, Tiffany Hayes 5, DeWanna Bonner 18, Jasmine Thomas 8, Kristine Anigwe 2, Yvonne Turner 8, Sinem Ataş 10, Shavonte Zellous 8

Flammes Carolo: Lisa Berkani 4, Amel Bouderra 3, Nia Coffey 8, Evelyn Akhator 13, Tina Pouye 7, Leonie Fiebich 7, Naignouma Coulibaly 2, Marie Milapie 4

1. Periyot: 21-13 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi)

Devre: 43-22 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi)

3. Periyot: 65-35 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi)