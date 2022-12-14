Çukurova Basketbol, evinde farklı kazandı

maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, evinde karşılaştığı Spar Girona'yı 64-50 mağlup etti.

Servet Tazegül Spor Salonunda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekibi, ilk periyodu 25-13 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 37-27 önde girdi. 3. periyotta aradaki sayı farkını iyice açan Çukurova temsilcisi, bu periyotu da 52-34 galip kapadı. Son periyotta karşılıklı sayılar olurken, maçı Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi 64-50 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Igor Mitrovski, Xhelal Mumini, Stylianos Simeonidis

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 5, Chelsea Gray 23, Tiffany Hayes 17, Dawanna Bonner 8, Jonquel Jones 11

Spar Girona: Laura Cornelius 3, Binta Drammeh 4, Maria Araujo 8, Eshaya Murphy 4, Marianna Tolo 6, Faustine Parra 6, Irati Etxarri 6, Rebekah Gardner 7, Giedre Labuckiene 7

1. Periyot: 25-13 (Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 37-27 (Çukurova Basketbol lehine)

3. Periyot: 52-34 (Çukurova Basketbol lehine)