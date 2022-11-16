Çukurova Basketbol, evinde kazandı

FIBA Avrupa Kadınlar Ligi B Grubu 4'üncü maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, evinde oynadığı Miskolc'i 77-58 yendi.

Servet Tazegül Spor Salonunda oynana maça hızlı başlayan ev sahibi ekibi, ilk periyotu, 22-10 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 43-29 önde girdi. 3. periyotta aradaki sayı farkını iyice açan Çukurova temsilcisi, bu periyotu da 66-38 galip kapadı. Son periyotta karşılıklı sayılar olurken, maçı Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi 77-58 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ivana Ivanovıc, Suzana Vujicic, Nace Monoriç

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 1, Gökşen Fitik 4, Özge Özışık 6, Sinem Ataş 3, Quanitra Holingsvorth 4, Tiffany Hayes 14, Dewanna Bonner 17, Briann January 13, Jonguel Jones 15

MİSKOLC: Cheridene Green 4, Veronika Kanyasi 2, Nina Aho 2, Darcee Garbin 18, Zsofia Basco 3, Arella Guirantes 24, Angelika Kiss 5

1. Periyot: 22-10 (Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 43-29 (Çukurova Basketbol lehine)

3. Periyot: 66-38 (Çukurova Basketbol lehine)