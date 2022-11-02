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Çukurova Basketbol, evinde mağlup oldu

FIBA Avrupa Kadınlar Ligi B Grubu ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, evinde oynadığı Sopron Basket’e 75-50 yenildi.

FIBA Avrupa Kadınlar Ligi B Grubu ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, evinde oynadığı Sopron Basket'e 75-50 yenildi.


Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maç, dengede başladı. Her iki takım da karşılık sayılar bulurken, ilk periyodu Macaristan ekibi, 18-15 önde tamamladı. İkinci periyotta kıyasa mücadele olurken, devreye Sopron Basket, 33-11 önde girdi. Maçın 3. periyodunda Mersin ekibine göre daha iyi oynayan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan Sopron Basketbol, bu periyodu da 55-46 galip kapadı. Maçın son periyodunda bulduğu sayılarla aradaki farkı iyice açan Sopron Basket, maçı 75-50 kazandı.



Salon: Servet Tazegül


Hakemler: Vladimir Zanev, Veronika Vavrova, Amalia Marchis


Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 2, Quanitra Holllignsworth 9, Temi Fagbenle 4, Briann January 5, Dewanna Bonner 10, Jonquel Jones 20


Sapron Basket: Alice Kunek 12, Zsofia Fegyverneky 6, Ezi Magbegor 10, Dalma Czukor 3, Brittney Skykes 18, Jelena Brooks 19, Vivien Borondy 7


1. periyot: 15-18 (Sapron Basket lehine)


Devre: 31-33 (Sapron Basket lehine)


3. periyot: 46-55 (Sapron Basket lehine)


5. faul: Jonguel Jones

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