Çukurova Basketbol, evinde mağlup oldu

FIBA Avrupa Kadınlar Ligi B Grubu ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, evinde oynadığı Sopron Basket'e 75-50 yenildi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maç, dengede başladı. Her iki takım da karşılık sayılar bulurken, ilk periyodu Macaristan ekibi, 18-15 önde tamamladı. İkinci periyotta kıyasa mücadele olurken, devreye Sopron Basket, 33-11 önde girdi. Maçın 3. periyodunda Mersin ekibine göre daha iyi oynayan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan Sopron Basketbol, bu periyodu da 55-46 galip kapadı. Maçın son periyodunda bulduğu sayılarla aradaki farkı iyice açan Sopron Basket, maçı 75-50 kazandı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Vladimir Zanev, Veronika Vavrova, Amalia Marchis

Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 2, Quanitra Holllignsworth 9, Temi Fagbenle 4, Briann January 5, Dewanna Bonner 10, Jonquel Jones 20

Sapron Basket: Alice Kunek 12, Zsofia Fegyverneky 6, Ezi Magbegor 10, Dalma Czukor 3, Brittney Skykes 18, Jelena Brooks 19, Vivien Borondy 7

1. periyot: 15-18 (Sapron Basket lehine)

Devre: 31-33 (Sapron Basket lehine)

3. periyot: 46-55 (Sapron Basket lehine)

5. faul: Jonguel Jones