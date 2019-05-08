Çukurova Basketbol, final serisine galibiyetle başladı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Çukurova Basketbol, evinde Fenerbahçe'yi 78-71 yendi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan deplasman ekibi Fenerbahçe, ilk periyodu 21-10 önde tamamlandı. Maçın ikinci periyotunda da etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, devreye 39-30 önde girdi. Maçın 3. periyodunda ise ev sahibi ekip inanılmaz bir geri dönüş yaptı. Bulduğu sayılar ve yaptığı iyi savunma ile öne geçen Çukurova Basketbol, 3. periyodu 50-49 önde tamamladı. Maçın son periyotunda da etkili oyununu sürdüren ve bulduğu sayılarla aradaki sayı farkını açan Mersin ekibi, maçı 78-71 kazanmasını bildi. Maçın sonlarına doğru Fenerbahçeli oyuncu Tuğçe Canıtez ile menajeri hakem tarafından tribüne gönderildi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz, Tahsin Kuzu, Egemen Ercan

Çukurova Basketbol: Kelsey Renee Bone 9, Şaziye İvegin Üner 7, Pelin Derya Bilgiç 6, Sevgi Uzun 2, Chelsea Gray 41, Astou Barro Ndour Gueye 13

Fenerbahçe: Ayşe Cora 2, Birsel Vardarlı Demirmen 5, Kia Niema Vaughn 16, Kelsey Christine Plum 27, Anastasiya Varameyenka 5, Tuğce Canıtez 8, Bria Nicole Hartley 8

1. periyot: 10-21 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 30- -39 (Fenerbahçe lehine)

3. periyot: 50-49 (Çukurova Basketbol lehine)